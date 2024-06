Revolta Pagesa espera entre 300 i 400 participants en el bloqueig del dilluns

Revolta Pagesa ha confirmat que el bloqueig del dilluns es manté i comptarà amb la participació d'entre 300 i 400 pagesos, "tot continua igual, no hem fet cap canvi", assegura Adrià Xic, un dels membres de la plataforma, tot i que encara desconeix quants tractors s'uniran a la manifestació."La idea és aturar l'entrada i la sortida de vehicles entre Andorra i Espanya per l'N-145 durant 24 hores", ha afirmat Xic, segurament fent relleus donat que "en aquest moment de la temporada no podem deixar els animals desatesos", ha explicat.

Així, les exigències del Govern a les autoritats veïnes per "garantir l'accés al territori andorrà", i el contacte diplomàtic permanent de l'executiu per rebaixar l'impacte expressat en el comunicat del divendres, de moment no ha fet canviar de postura la plataforma.