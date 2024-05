Trist retorn a primera RFEF

El futbol et torna el que li dones, deia un lema d’aquests naïf que utilitzava de tant en tant el Barça per celebrar algun títol. Pot ser. Però el que és ben cert és que el futbol et posa on et mereixes, i més en una competició tan llarga com és la Segona Divisió amb 42 jornades, i per això l’FC Andorra diu adeu al futbol professional 736 dies després (partit intranscendent diumenge davant del Racing de Ferrol a banda). Aquesta temporada, els tricolors s’han merescut baixar i per això el futbol els han posat a la Primera RFEF la temporada vinent. És cert que l’equip ha merescut més en molts partits (ahir sense anar més lluny a la primera meitat) o que ha rebut algunes decisions arbitrals escandaloses en contra. Però la realitat és tossuda, i és la que és, i la derrota d’ahir al Carlos Tartiere contra l’Oviedo per 3-0 farà que l’FC Andorra s’acomiadi de la Segona Divisió poc més de dos anys després. De l’alegria del 21 de maig del 2022 a l’Estadi Nacional, a les cares de tristesa d’ahir, 26 de maig del 2024, primer sobre la gespa de l’estadi asturià, amb els jugadors enfonsats mentre el Carlos Tartiere estava de festa, i després pels budells del camp asturià un cop ja prenien consciència d’un descens que ja estava anunciat, i que només feia falta certificar.

La decepció dels jugadors de l’Andorra en consumar-se el descens ahir al camp de l’Oviedo.FC Andorra

No per esperat, el cop va ser menys dur, com es va demostrar amb els encarregats de donar la cara públicament, Ferran Costa i Rubén Bover, a l’espera que prenguin la paraula des de les altes esferes tant el director general i esportiu, Jaume Nogués, com el president Feran Vilaseca. El primer a parlar va ser el tècnic, català, el que menys culpa té de la situació actual, i que va arribar com a revulsiu en busca d’un miracle que no s’ha acabat produint.

“Estem molt tristos i dolguts, ho hem deixat tot, ho hem intentat i hem lluitat per la nostra gent”, va assenyalar Costa, que va afegir que “és un dia trist i fotut, sobretot per a la nostra gent, perquè quan ho intentes, vas amb tot i et deixes l’ànima, no arribar a la meta és molt fotut”. Per últim, va cloure que “al final és la vida, no hi ha més. El camí que hem de seguir i per on hem d’anar ara és créixer a partir d’aquesta situació, que és un cop dur pels que representem aquest escut”. Per la seva banda, el capità Rubén Bover, visiblement emocionat, va assenyalar que “òbviament estem tristos, les coses no s’han fet bé, sobretot els jugadors, que no hem estat a l’alçada”, i també va enviar un missatge a l’afició assenyalant que “ho sentim molt, agraïm que hagin estat amb nosaltres des del primer dia, i això segueix”.

