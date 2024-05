La història de quasi cada setmana

En un guió repetit una i altra i altra vegada aquesta temporada, l’FC Andorra va certificar el descens matemàtic amb una derrota al camp de l’Oviedo per 3-0. En un duel igualat i on fins i tot els tricolors semblaven merèixer més, una errada puntual els va acabar condemnant just a l’inici de la segona meitat, i l’Oviedo va sentenciar al tram final.

El partit va arrencar com estava previst, amb els tricolors volent la pilota, però sense acabar de trobar aquell puntet de profunditat definitiu per generar ocasions clares. De fet, les primeres arribades van ser de l’FC Andorra amb un tir de Lobete molt alt i amb un De Molina massa tou, però sense posar gaire perill. L’Oviedo, no acostumat a tenir la pilota, es posava nerviós per moments, igual que el seu públic, però tampoc ho va arribar a passar malament. De fet, la més clara va ser dels asturians després d’una acció que va rematar Borja Sànchez després d’una mitja volta, i que va sortir fregant la porteria que defensava Nico Ratti. Els tricolors, amb un Ivan Gil molt protagonista, buscaven fer mal des de fora amb xuts llunyans sense gaire èxit fins que una jugada combinativa llarga per la dreta va caure-li a Lobete perquè rematés amb la dreta en una acció que va sortir llepant el pal del marc defensat per Leo Román en una de les últimes jugades de la primera meitat.

Les notícies que arribaven dels altres camps no eren bones per als tricolors, però encara va ser pitjor la sortida a la represa, i és que els locals només van necessitar 56 segons per avançar-se i enfonsar encara més l’FC Andorra. Badada defensiva, una més aquest curs, i falta de contundència per treure una pilota, i els asturians van aprofitar-ho per posar una pilota a Masca, que des de la mitja lluna de l’àrea va superar Ratti amb una excel·lent rosca. El gol, evidentment, va destrossar els de Ferran Costa, que a més anaven veient com queien també dianes de Mirandés i Albacete per impossibilitar que se seguís alimentant el miracle de la permanència. Els tricolors van buscar el gol, però l’Oviedo, molt intel·ligent, s’esperava provant de sorprendre en velocitat, i van poder liquidar el partit i la vida de l’FC Andorra al minut 73 amb un gol de Paulino que va fer embogir el Carlos Tartiere, igual que el 3-0 de Paulino a dos minuts delfinal, i que va acabar esdevenint la crònica d’una mort anunciada a can tricolor.

DESTACATS

LOBETE

Incisiu

Va tenir la més clara per als tricolors, i no va parar de provar-ho en cap moment per la banda dreta.

IVAN GIL

MVP

Sort d’ell, si no, el descens hauria arribat ja fa setmanes. Ha estat el millor i s’ha guanyat un contracte a Primera.

JANDRO

METRÒNOM

No va tenir el seu dia més fi ahir al Tartiere, però ha estat dels millors jugadors de l’equip al llarg del curs.