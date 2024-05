Talls de circulació al carrer Doctor Vilanova per tasques de pavimentació

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El servei de Mobilitat ha anunciat aquest dilluns que les obres de fressat i pavimentació, al carrer Doctor Vilanova, han iniciat aquest matí a les 9.30 hores i s'estendran fins al dijous 30 de maig. Les actuacions previstes per dur a terme durant el dia d'avui és el fressat del carril de la rotonda de Govern en direcció a la rotonda de Prada Casadet. Els talls de circulació s'efectuaran al trànsit en general, exceptuant el transport públic i veïns de la zona.

Els dies 28 i 29 de maig, es preveu iniciar els treballs a les 22.00 hores, segons informa Mobilitat. Tot i que per aquells dies no es preveu fer cap tall de circulació, però, recomanen circular amb precaució per aquest tram.

Finalment, les obres d'enquitranament començaran el dijous 30 a les 22.00 hores, una intervenció que mantindrà el carrer Doctor Vilanova totalment tancat a la circulació fins a les 06.00 hores de la matinada.