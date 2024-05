Talls de trànsit el diumenge per la marxa popular Marc GG

El pròxim diumenge el carrer Prat de la Creu fins a l'hotel Novotel es mantindrà tallat de les 10.30 fins a les 11.30 hores, a causa de la Marxa popular Marc GG. L'avinguda Consell d’Europa, la qual passa sota la rotonda de la Dama de Gel, també patirà afectacions al trànsit. El recorregut de 3,5 quilòmetres de distància que faran els participants de la marxa, iniciarà al carrer Prat del Roure, a Escaldes-Engordany i passarà pels principals carrers de la capital.

L'edició d'enguany se celebra sota el lema 'Correm per ells' i té com a objectiu ser un punt de trobada i una jornada per recordar aquells que ja no hi són. Finalment, des del servei de Mobilitat recomanen evitar circular en vehicle pel centre d'Andorra la Vella.