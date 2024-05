Torna la marxa popular de l'associació Marc GG

L'associació Marc GG organitza un any més la seva marxa popular, que recorrerà els carrers d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella el proper diumenge 26 de maig i que arriba a la seva desena edició. Novament, la cursa, de 3,5 quilòmetres de distància, té com a objectiu ser un punt de trobada i una jornada per recordar aquells que ja no hi són. D'aquí el lema de la marxa 'Correm per ells'.

Amb un preu de 10 euros es posaran a la venda les inscripcions, que inclouen la samarreta i una bossa de regal, així com alguna sorpresa més per celebrar el 10è aniversari. Es podran adquirir divendres 24 i dissabte 25 a l'Illa Carlemany i a la sortida el mateix diumenge. Com a novetat aquest any, també es pot fer la inscripció al Bizum de l'associació (codi 09562) indicant el nom de qui s'inscriu i es podrà recollir tot el lot a l'Illa. També es pot fer un Bizum com a donatiu Fila 0 si no s'hi pot participar.

Tot el que es recapti servirà per continuar la tasca social que fa l'associació Marc GG i que es focalitza en diferents accions per acompanyar a les persones que estan passant un dol com els grups de suport o altres activitats com conferències i tallers.

A més tothom qui assisteixi a la marxa, podrà participar de la rifa que es farà a l'arribada i podrà guanyar magnífics regals donats pels diversos patrocinadors, entre els quals destaquen forfets de Grandvalira i Naturland, estades a l'Sport Hotel i Hotel Nòrdic, lots de productes o vals de compra o descompte a diferents establiments col·laboradors.