El SAAS defensa que hi ha bona relació entre Cosan i Mur

La direcció del SAAS assegura que no hi ha hagut cap conflicte entre la responsable de la parapública, Meritxell Cosan, i el cap de salut mental, Carlos Mur, segons indica en un comunicat. L'entitat afirma que "no s'ha produït cap discussió" entre Cosan i Mur i que el cap de servei no ha malmès les instal·lacions d'una consulta, en relació a la notícia publicada pel Diari avui.

El SAAS remarca a més que no es pot parlar de falta de recursos a l'àrea de salut mental i defensen que "s'està fent una inversió en recursos humans i infraestructures molt important els darrers dos anys".