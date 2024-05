Govern deixa en mans de Grifols continuar amb el projecte del laboratori

"Ja fa més d'un any que treballem en aquest projecte i és el moment d'acabar de dirimir si encara encarrilem de la mateixa manera, si s'ha de fer algun canvi o quines són les intencions de la multinacional Grífols en aquest cas", ha afirmat el portaveu de Govern Guillem Casal en la roda de premsa posterior al consell de Ministres amb relació a la continuïtat del laboratori Grífols.

Casal ha reiterat que no "hi ha res que hagi fet canviar de posició" el Govern sobre el projecte i ha detallat que Andorra Business no pot prendre una decisió de forma unilateral i que les decisions s'han de prendre d'acord amb la resta de membres que formen part de l'estructura societària "S'han de fer els tràmits interns i traslladar-los a la resta de membres que participen al Consell d'Administració de la companyia".

Així el portaveu ha reiterat que les decisions arribaran un cop se celebri el Consell d'Administració que tindrà lloc "molt properament", però sense especificar una data concreta.