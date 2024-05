El futur de Grifols el decidirà Andorra Business

El Govern canvia de discurs i deixa la continuïtat del projecte de Grifols en mans d’una reunió que durà a terme el consell d’administració d’Andorra Business. Ho va explicar el cap de Govern, Xavier Espot, en declaracions posteriors a la presentació del nou rector de la Universitat d’Andorra. Respecte al futur del laboratori, Espot va apuntar que es prendrà una decisió definitiva a la reunió, i “si es tira endavant el projecte o si s’atura”. Fins llavors, Espot va comentar que no es pot arribar a cap decisió definitiva, ja que “no correspon al Govern”.

El qüestionament sobre el futur del projecte és un canvi d’arguments respecte a declaracions anteriors de l’executiu. Al gener, quan van sortir les primeres acusacions de Gotham City a la farmacèutica, Espot va demanar “prudència” i que en aquell moment no hi havia cap indici que la construcció del laboratori a Andorra “estigui en perill”. En línies similars va parlar llavors el ministre portaveu, Guillem Casal, que va explicar que, tot i les acusacions, “no em consta que hi hagi cap entrebanc d’última hora” i que els plans de l’executiu “continuen com estava plantejat”.

Des del comú d’Ordino, la parròquia on s’havia d’emplaçar el laboratori P3, no saben res del futur del centre d’investigació. La cònsol major, Maria del Mar Coma, va explicar al Diari que “d’ençà que vam entrar al comú no sabem res del projecte”, més enllà de les declaracions que va fer Espot al principi del mandat, en què va dir que necessitarien totes les garanties abans de decidir. Sobre la falta de comunicació, Coma va opinar que no és res que la preocupi, ja que “és un projecte del Govern” i que són ells els que han de prendre la decisió i posteriorment comunicar-la al comú.

La cònsol d’Ordino va afegir que “pel bé d’Andorra” el projecte hauria de continuar endavant sempre que “tingui totes les garanties”, ja que atrauria inversió de qualitat al país. Tanmateix, es va desmarcar del futur del laboratori remarcant que “no és la meva guerra” i que ja té prou fronts oberts amb altres projectes, com el pla d’urbanisme que s’està implantant.

El discurs de Coma es va moderar després de les declaracions que va fer poc després d’entrar al capdavant del comú. Llavors, va afirmar després d’una sessió de comú, que “no sé si s’acabarà fent” el laboratori, ja que és una decisió del Govern i “són ells qui ens han d’informar sobre si es tirarà endavant o no”. Tanmateix, va seguir Coma en aquelles declaracions del gener, “el dia que hi hagi un projecte ens han de donar totes les garanties i, una vegada ens les donin, caldrà veure si el laboratori continua interessant el Govern i la parròquia”.

El projecte Grifols es va iniciar el 2021 i hauria d’haver entrat en funcionament l’any passat. Al seu moment, l’executiu va haver de canviar la legislació per preparar l’arribada de la multinacional i ja es van construir infraestructures que va finançar el Govern.