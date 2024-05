El Consell ampliarà les raons de cessament

Coincidència temporal o no, un dels punts amb què treballa el legislatiu per impulsar la nova llei de l’APDA resideix a ampliar el ventall de supòsits per a l’acomiadament del director de l’ens. “La idea és que a l’APDA hi hagi cessament per acord del Consell General, com passa amb el raonador del ciutadà, una altra entitat adscrita al Consell”, va comentar el president parlamentari de DA, Jordi Jordana. Amb l’actual Llei de l’APDA, només es pot produir el cessament del director per defunció, renúncia expressa, finalització del mandat o bé una decisió judicial ferma, ja sigui per inhabilitació, condemna o incompliment de les obligacions del càrrec. Jordana va explicar que la intenció és que la decisió es prengui sota una majoria reforçada de l’arc parlamentari, que podria ser dos terços o bé de tres cinquenes parts. “Cal modificar la llei urgentment, hi ha un buit jurídic i el director té ple poder, és excessiu”, va apuntar la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner.

La normativa del raonador del ciutadà recull que “la negligència o el descuit en l’exercici del càrrec només pot ser declarada pel ple del Consell General per majoria absoluta dels seus membres”, un punt que en el cas de l’APDA encara no hi és. Per això, des de les diferents formacions s’explica que es treballa “amb consens” per tirar endavant una reforma de la llei perquè estigui llesta abans de l’estiu, “si pot ser a principi de juny millor que a final”, va dir Jordana. El nou text, a més d’aquest punt per tenir més control en la decisió de cessar la figura del director, també dona molta importància al traspàs d’estatus dels inspectors, per tal que siguin funcionaris. “Amb aquest sistema aconseguiríem que els inspectors tinguessin més seguretat laboral i que no haguessin de canviar de feina al cap de quatre anys, quan s’acabés el mandat”, va explicar el conseller general de Ciutadans Compromesos Manel Linares. Una idea que el PS, per la seva banda, ja va esmenar temps enrere i avisa que, si la majoria hi dona llum verda, comptarà amb el seu suport.

Altres punts igual de rellevants de la reforma de la llei són l’establiment de les competències de l’ens, el fixament de les graelles de salaris per establir una base i el règim sancionador amb què actuaria l’organisme. “Estem treballant amb els mecanismes d’intervenció”, va dir la presidenta suplent de Concòrdia, Núria Segués, que va afegir que “com abans tinguem la llei, abans es podrà fiscalitzar millor”.

PRIMER PAS FET

La Sindicatura va aprovar a mitjan gener el programa de control pressupostari que s’aplicarà als organismes adscrits –entre els quals hi ha l’Agència de Protecció de Dades– per revisar les despeses i les contractacions de personal. La mesura suposa que per primera vegada el Consell General tindrà eines per comprovar i verificar si l’execució de pressupostos dels organismes adscrits s’ajusta a les normes i els principis que els regeixen, als objectius que es pretenen i a l’economicitat i eficiència de la despesa pública. Amb això, Sindicatura incrementa el control dels organismes adscrits, que hauran de rebre l’autorització per a despeses superiors a 600 euros i també la contractació del personal.