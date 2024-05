L’operari mort estava a tocar de l’aigua quan se’l va endur el riu

Una caiguda quan treballava enganxat a la llera del riu va ser fatal per a l’operari mort dimarts. L’home, lampista d’una empresa subcontractada per fer feines tècniques vinculades al projecte Caldes promogut pel comú d’Escaldes a la part alta de la parròquia, es va precipitar a l’aigua fruit d’una caiguda accidental i sense que els companys que tenia a prop poguessin fer res per treure’l. Aparentment, tampoc estava lligat amb cap subjecció que pogués aturar-lo. L’enorme força amb què baixava el cabal del Valira va arrossegar-lo immediatament i va ser determinant perquè l’accident acabés en tragèdia.

Un cop es va alertar de l’accident es va posar en marxa un gran desplegament d’efectius dels cossos d’emergència per recuperar el que malauradament ja s’intuïa que seria un cos sense vida. Diferents testimonis el van divisar en el curs del riu fins a Andorra la Vella i va ser a la Margineda quan se’l va deixar de veure. Per això es va organitzar un dispositiu més ampli allà, que va ser el punt on se’l va acabar localitzant. Però tenint en compte l’ímpetu de l’aigua no es descartava la possibilitat que la víctima hagués continuat baixant, i per això es van mobilitzar efectius fins a la duana i es va avisar els cossos d’emergència de la banda catalana, que també van organitzar diferents dotacions per col·laborar en la recerca.

Finalment, va ser determinant l’acció de FEDA per abaixar el cabal amb l’aturada de la producció elèctrica. Un cop va descendir el nivell del riu, el cos del treballador va ser localitzat a la zona on se l’havia vist per darrer cop, a l’altura del pont de la Margineda, d’on se’l va poder treure cinc hores després de l’avís de l’accident. Tres bombers van descendir fins a l’aigua des de l’helicòpter per recuperar el cadàver. L’home, resident portuguès i treballador d’una empresa radicada a la capital, serà enterrat al país d’origen un cop es culminin els tràmits de la repatriació.

Les obres del projecte Caldes van estar aturades durant tot el dia d’ahir en senyal de dol pel treballador. La investigació haurà de determinar si es pot imputar algun tipus d’imprudència que fos determinant en les conseqüències de l’accident laboral.

És el segon sinistre a la feina amb conseqüències fatals en els últims dos mesos. El 26 de març un operari va perdre la vida mentre treballava en un edifici d’Encamp després que li caigués una planxa de metall a sobre.