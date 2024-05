Mor un home en un accident laboral en caure al riu Valira

Final tràgic de la recerca. Pels volts de les vuit del vespre, a l’altura del pont de Madrid amb la Margineda, els cossos policials van trobar el cos sense vida de l’operari de 57 anys que es va precipitar al riu cinc hores abans, cap a les tres del migdia, en cedir el terreny del punt on treballava a les obres del projecte Caldes a la part alta d’Escaldes, vora la plaça Santa Anna. La víctima es va donar un cop al cap i va quedar inconscient i, malgrat els esforços d’un company de feina per ajudar-lo, el fort corrent del Valira va arrossegar-lo riu avall.

Bombers i policia van rebre l’avís a les 15.08 hores i van desplegar un dispositiu de recerca coordinat amb la col·laboració del SUM, dels serveis de circulació d’Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria que va tenir, com a punt calent, el pont de Madrid. El tram del pont a l’altura del parc d’Enclar va ser el darrer lloc on va haver-hi contacte visual del cos, sense poder localitzar-lo a causa del gran cabal del riu provocat per les fortes pluges dels darrers dies. Els cossos de seguretat, en no poder albirar-lo, van pensar que aquest podia haver estat arrossegat fins a zones més baixes del Valira. A primera hora de la tarda, dotacions de bombers i la policia van desplaçar-se a correcuita també a zones properes a la frontera resseguint el riu i van situar agents policials a cada altura dels diferents ponts per controlar el possible desplaçament.

Imatges de la recerca del treballador

Paral·lelament, es van activar els protocols per comunicar a la Generalitat la situació. Els bombers catalans van rebre l’avís a les 15.38 hores i el grup d’actuacions especials (GRAE) van fer batudes a l’altura de Mas Valentí, a Anserall. Segons van informar, es van desplegar 14 vehicles i dos helicòpters i van enviar dotacions a la presa de l’empresa hidroelèctrica Peusa prop de la duana espanyola.

Les hores, però, passaven i els cossos de seguretat no podien trobar la víctima, a qui ja donaven per difunta des d’un principi perquè hi havia testimonis que havien vist el cos de bocaterrosa a l’aigua. Molts dels vehicles d’emergències que s’havien apropat més cap a la frontera feien mitja volta per retornar cap al pont de Madrid, donat que la convicció de bombers i policia encara era que el cos estava retingut en algun punt del riu d’aquella altura.

Amb el cabal del riu més baix, un policia tapant la troballa del cos, al vespre.Fernando Galindo

A mitja tarda, els agents implicats van reprendre les tasques i van reorganitzar la cerca “amb nous ulls”, tal com van indicar els bombers al Diari. Es van dividir en dos grups: per un costat, els bombers, que van pentinar des de Sant Julià fins a la frontera amb el país veí i, per altra, la policia, que va començar des de la mateixa parròquia fins al pont de Madrid a l’altura del parc d’Enclar, on es va perdre de vista el cos. Els cossos de seguretat també van comptar amb l’ajuda de FEDA, “clau” segons va indicar la policia en un comunicat. L’ajuda de l’elèctrica va consistir en una disminució el cabal de l’aigua per facilitar les tasques de rescat. El dia començava a apagar-se i es feia més necessari accelerar la cerca perquè, un cop caigués la nit sense llum diürna, aquesta seria impossible.

Pels volts de les vuit del vespre, l’helicòpter va localitzar el cos i el va treure de l’aigua per endur-se’l a l’hospital. La policia va avançar que s’obria una investigació per acabar de determinar les circumstàncies i causes exactes de l’incident i avui les obres del projecte Caldes romandran aturades. Tanmateix, des de la parròquia s’espera la represa de les activitats un cop s’esclareixin els fets.

LÍNIA DELS FETS

1 L’AVÍS A BOMBERS I POLICIA, A LES 15.08 HORES

Bombers i policia van rebre un avís d’alerta a les 15.08 hores d’un home que havia caigut a l’aigua en cedir el terreny on treballava de les obres del projecte Caldes.

2 ELS BOMBERS CATALANS FAN EL SEU DISPOSITIU

Els bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 15.38 hores i van fer batudes a l’altura de Mas Valentí, a Anserall. Es van desplegar 14 vehicles i dos helicòpters.

3 TROBALLA DEL COS SENSE VIDA A LES 20 HORES

Els cossos de seguretat van fer la recerca seguint el curs del riu, el qual es va trobar pels volts de les vuit de la tarda al pont de Madrid amb la Margineda.