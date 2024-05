Concòrdia proposa criteris de selecció objectivables pel Raonador

Concòrdia ha presentat onze esmenes a la proposició de llei del Raonador del Ciutadà, plantejada pel grup parlamentari socialdemòcrata entre les que destaquen les realiconades amb el procés de selecció del Raonador.

La proposta de Concòrdia és que dos mesos abans que expiri el mandat s'emeti una convocatòria pública per cobrir la vacant i que sigui la comissió legislativa de Justícia i Interior l’òrgan encarregat de seleccionar el candidat, d’acord amb les seves competències, capacitats i mèrits. Per tant, la comissió legislativa de Justícia i Interior hauria d'estipular els criteris objectivables per tal d'escollir el Raonador. En aquest sentit, Concòrdia concreta que entre els requisits figurin la formació acadèmica en l'àmbit de les ciències socials o jurídiques i l'absència d'antecedents penals.

El grup també proposa que la durada del mandat sigui de set anys en lloc de sis, equiparar la seva retribució amb la d'un càrrec ministerial, i que només sigui incompatible quan es tingui un altre càrrec o s'executin funcions en el si d'un partit polític.

L'altra de le esmenes que el grup destaca és la que suprimeix el fet que el raonador pugui impugnar, davant el Tribunal Constitucional, aquelles lleis que lesionin drets individuals protegits constitucionalment, ja que per tal de donar-se caldria una modificació de la Constitució, en la línia de les esmenes que presentades pel PS. Si bé és una facultat del tot legítima, s’insta que sigui a través d’una recomanació no vinculant al Govern o al Consell General, que se li atorgui al raonador aquesta possibilitat d’impugnar.