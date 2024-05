El raonador no podrà presentar qüestions de constitucionalitat

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El raonador del ciutadà haurà de comparèixer davant del Consell General o del Govern quan cregui que alguna llei pot incórrer en vici d’inconstitucionalitat. Aquesta és una de les esmenes que va presentar el PS a la seva pròpia proposició de llei. Inicialment, la idea del partit era que el raonador pogués actuar independentment i presentar recursos d’inconstitucionalitat davant del tribunal escaient. Tanmateix, la majoria no va estar d’acord amb aquesta proposta, fet que va portar el PS a modificar-la per tal que s’aprovi el text. La consellera general del PS Judith Casal va explicar en roda de premsa que estaven disposats a fer concessions per tal de dotar el raonador de més competències i adaptar-lo a les directrius europees.