Sancionades quatre empreses amb 100.000 euros per abusos a treballadors peruans

Guillem Casal ha reivindicat la tasca proactiva del Govern per evitar els abusos laborals que han patit els treballadors peruans portats al país com a desplaçats per empreses de la construcció i ha explicat que s'han fet 18 inspeccions que han donat com a resultat l'obertura de vuit expedients i la imposició de sancions a quatre empreses que en conjunt superen els 100.000 euros. El ministre Portaveu ha donat les dades en la roda de premsa posterior al consell de ministres on ha explicat que només una inspecció s'ha fet per la denúncia d'un obrer afectat pels incompliments del Codi de Relacions Laborals i les altres 17 s'han fet d'ofici i ha ressaltat que la vulneració de la normativa "és minoritària i que la majoria de les empreses fa bé la feina".

Casal ha donat detalls sobre la reunió que s'ha celebrat avui entre una delegació andorrana i una delegació peruana encapçalada pel cònsol del Perú a Barcelona per parlar sobre la situació dels obrers que treballen per a empreses del Principat i que han estat contractats al país sud-americà. El ministre ha recalcat que la trobada ha sigut "d'extrema cordialitat, molt positiva i hem posat sobre la taula la voluntat d'esbrinar el que ha passat amb els treballadors desplaçats".

Les dues delegacions han acordat informar els treballadors peruans que estiguin interessats a venir a Andorra al seu país sobre les condicions laborals al Principat i els requisits que han de complir "perquè no tinguin informació falsa". Per part andorrana s'ha explicat que desapareix la figura del treballador desplaçat amb la reforma legal prevista i ha insistit que "tot el que es pugui fer aquí es farà, i també al Perú" per saber què ha succeït amb els obrers d'aquell país.

La reunió ha comptat amb la participació per part d'Andorra del secretari d'Estat d'Economia, Jordi Puy, el d'Interior, Joan León, els directors d'Immigració, el de la policia, la d'Afers Socials i la d'Afers Consulars.