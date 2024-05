L’afer dels abusos a obrers peruans mobilitza el consolat de Barcelona

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern i l’ambaixada del Perú a Madrid han mantingut contactes sobre els casos que han sortit a la llum d’abusos a treballadors de la construcció del país llatinoamericà que arriben al Principat en règim de desplaçats. I ara aquests contactes s’han traduït en el desplaçament d’un representant diplomàtic del Perú a Andorra, concretament el vicecònsol de la delegació de Barcelona, que avui ha de mantenir diverses reunions amb representants dels ministeris de Treball i d’Interior per conèixer les actuacions que s’han dut a terme per frenar aquests casos. També –i en aquest cas ahir– havia de mantenir una trobada amb l’Associació de Residents Peruans, que ha estat molt proactiva darrerament amb la denúncia de la situació de desemparament que vivien un grup de treballadors als quals l’empresa no havia facilitat la feina promesa. Treballadors que en la seva majoria van acabar marxant del país forçats, segons l’entitat, per la mateixa empresa. Aquestes irregularitats fan part del dossier que el raonador ha enviat a la Fiscalia perquè determini si hi ha delicte penal.