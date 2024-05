La cap de l'Agència de Protecció de Dades (APDA), Resma Punjabi, afirma que hi ha "incompatibilitats" en la fiscalització que el Consell General està fent de l'entitat i anuncia que farà una consulta als òrgans europeus de protecció de dades "sobre diverses qüestions relacionades amb les ingerències indegudes perl part del Consell General i els grups parlamentaris". Punjabi assegura que vol demanar l'opinió sobre la fiscalització de l'APDA "per part d'un ens polític i demanarà recomanacions sobre com retre comptes de la forma més transparent sense que això impliqui cap conflicte d'interessos en el mandat legal de l'APDA", segons informa en un comunicat.

La responsable de l'APDA remarca que està compromesa amb "el compliment de la transparència i la rendició de comptes" però argumenta que és incompatible el control del Consell sobre un organisme que ha de vetllar pels drets de protecció de dades dels ciutadans i que alhora supervisa el compliment de la protecció de dades per part de les administracions públiques, entre les quals està el Consell General.

El comunicat de Resma Punjabi arriba després de les declaracions ahir del síndic general, Carles Ensenyat, explicant que s'havia frenat l'augment de sou que havia previst aplicar-se Punjabi com a responsable de l'entitat. La cap de l'APDA qualifica les manifestacions d'Ensenyat com "informació incorrecta, imparcial i esbiaixada" que no va tenir en compte els aclariments que l'APDA havia fet a l'informe de la intervenció general i assenyala que ella "no va decidir de forma ferma respecte als salaris dels càrrecs nomenats". El síndic general va declarar en la roda de premsa posterior a la reunió de junta de presidents que s'havia decidit aturar l'increment de salaris previst perquè s'ha considerat que Punjabi és un càrrec de designació política del Consell i només correspon a la Sindicatura determinar-ne el salari. I va recalcar que els salaris es van fixar fa dos anys i encara estan vigents.

Punjabi indica que l'APDA està treballant en una regularització de la graella salarial per al personal adscrit i amb l'estudi de bretxa salarial de gènere i l'equitat salarial de tot el personal". Punjabi va fer públic fa uns mesos que percebia 45.000 euros de retribució i que aquesta xifra era molt inferior al que cobrava l'anterior cap de l'APDA.