Govern remarca que la venda de productes vegetals de cànnabis és il·legal

El ministeri de Salut ha enviat una nota als establiments que comercialitzen derivats del cànnabis per recordar que no està permesa la venda dels productes d'origen vegetal d'aquesta planta. El ministre d'Agricultura i Medi Ambient i Portaveu del Govern, Guillem Casal, ha explicat en la compareixença d'aquesta tarda que s'ha passat aquesta informació a les botigues arran de les informacions sorgides per la denúncia de la líder d'Andorra Endavant, Carine Montaner, de l'empresonament d'un jove que va comprar 500 grams d'infusions de cànnabis que ella remarca que és terapèutic.

Casal ha recalcat que els productes vegetals de cànnabis com cabdells, resines o tiges entre d'altres, són il·legals perquè és gairebé impossible diferenciar el CBD, el principi actiu terapèutic, i el THC, que és la substància psicotròpica. I ha assenyalat que el que es pot vendre al Principat són productes químics que han estat manipulats per fer cremes i cosmètics amb CBD. Alhora, ha remarcat que la regulació internacional sobre la venda dels derivats del cànnabis és diversa i que hi ha diferents consideracions entre l'ONU i els organismes de control d'estupefaents.

El ministre ha explicat que el Consell General està d'acord en regular aquesta venda de productes naturals "i si ens arriba a Govern ho valorarem" i ha incidit que també s'ha de parlar amb col·lectius com l'Associació de Joves en Risc per saber el seu parer i cap a on s'ha d'avançar. Guillem Casal ha indicat que des del departament d'Agricultura s'està avançant en el projecte de conreu de cànnabis com a via de diversificació del sector i ha recordat que es tractaria "d'explotacions de naus més aviat industrials per a cultius específics". I ha afegit que estan en converses amb els pagesos per veure com pot ser beneficiós per a ells aquesta activitat i espera tenir més informació al respecte al voltant de l'estiu.

Casal ha destacat que com a titular d'Agricultura considera que "el futur passa" per allò que ja es fa i que funciona bé i ha posat com exemple la producció de carn de qualitat i seguir diversificant amb propostes com les melmelades, les cerveses o l'apicultura.