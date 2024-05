Ambulàncies Valira i Egara retenen la concessió del transport sanitari

L’actual adjudicatària manté l’explotació del transport sanitari no medicalitzat. Formalment, qui s’endú el concurs és l’andorrana Ambulàncies Valira, però segueix comptant amb el suport de la catalana Egara. La tercera pota de l’UTE Andorrana de Transport Sanitari que explota encara ara el servei d’ambulàncies i ho farà uns quants dies més és la que se n’ha desmarcat; és la també andorrana Ambulàncies Carlemany, que, de fet, donava suport logístic a una altra aspirant del concurs, Ambulàncies del Pirineu. L’entrada en vigor de la nova concessió serà, doncs, molt ràpida. Segons el comunicat difós ahir pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària per anunciar l’adjudicació, l’acord pres pel consell directiu es publicarà al BOPA el pròxim dia 22 i la implantació es farà l’endemà.

La gran novetat és que ho farà amb una dotació econòmica reforçada per fer front a l’aplicació del conveni col·lectiu pactat amb els treballadors. El SAAS injectarà ara 1,5 milions d’euros, quan en la licitació anterior estava per sota d’un milió. Representants dels treballadors es congratulaven que la decisió no s’hagi retardat, però ja compten que formalment les condicions del conveni col·lectiu entraran en vigor un cop es formalitzi la nova concessió i no a partir de l’1 d’abril, que és el que marcava el pacte laboral. Les fonts consultades es van mostrar esperançades que la situació es pacifiqui, malgrat que continuen arrossegant problemes de falta de personal, que se segueixen resolent amb hores extraordinàries i també de personal del SUM.

El conflicte laboral ha estat pràcticament constant des que Andorrana de Transport Sanitari va agafar les regnes del servei. Es va resoldre per la via de pactar un conveni col·lectiu que l’UTE, però, no tenia capacitat econòmica per assumir. Per això va acabar renunciant a la concessió i provocant una nova licitació que és la que ha culminat ara.

ELS FETS

1 UN HISTÒRIC DE DESAVINENCES LABORALS

L’etapa de l’UTE Andorrana de Transport Sanitari ha estat marcada pel conflicte laboral amb la plantilla, que es va resoldre acordant un conveni col·lectiu.

2 UN ACORD QUE NO ES POT ACOMPLIR

La concessionària no pot assumir el cost econòmic que implica el nou conveni col·lectiu, es veu obligada a renunciar al servei i força el nou concurs.

3 NOU CONCURS I MATEIX GUANYADOR

La concessionària repeteix, però amb l’excepció d’un dels dos socis andorrans de l’UTE, Ambulàncies Carlemany, que se’n desmarca.