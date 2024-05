Andorra vota a favor d'incrementar els privilegis de Palestina

Andorra ha donat suport a la resolució de l'Assemblea de l'ONU que augmenta els drets i privilegis de Palestina en les sessions de l'organització internacional.

La votació de la resolució s'ha fet aquest divendres i ha aconseguit 143 vots favorables, el d'Andorra entre ells, nou vots en contra, entre els quals figuren Israel i els Estats Units, i 25 abstencions.

L'objectiu de la resolució, que també demana la incorporació de Palestina com a estat membre, és que mentre s'espera que s'acompleixi la demanda, Palestina tingui més representació i veu a l'Assemblea General, ja que figura com a estat observador no membre.

Així en el text de la resolució es declara que "l'estat de Palestina està qualificat per ser membre" i "recomana al Consell de Seguretat que reconsideri la qüestió". El document també destaca el "dret del poble palestí a l'autodeterminació" i a la "fi de l'ocupació israeliana".