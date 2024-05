Tor reconeix el dret de Palestina a ser membre de l’ONU

Mentre a Andorra se celebrava el Dia del treballador, l’ambaixadora del Principat a l’assemblea general de l’ONU, Elisenda Vives, feia un discurs de reconeixement del dret de Palestina a ser membre de ple dret de l’ens internacional. “S’ha de donar resposta a les aspiracions de Palestina perquè compleixen plenament amb els principis i criteris que estableix la Carta de les Nacions Unides, que tots els estats membres abanderem i defensem”, va dir Vives a Nova York, que va rebre el suport de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, la qual va matisar que “només hem votat a favor del seu estatus de membre de ple dret, no del seu reconeixement com a Estat”. Tot i això, i manifestar que Govern no es plantegi ara mateix el reconeixement de l’estat palestí –malgrat “valorar-ne els pros i els contres”–, Tor va assenyalar que la solució “només passa si es parla de dos estats”. I més en un context en què el president del veí del sud, Pedro Sánchez, està demanant-ho als homòlegs europeus, dels quals Irlanda o Eslovènia ja li han donat suport.

Tant l’ambaixadora andorrana a l’ONU com la titular d’Afers Exteriors van exigir “respecte del dret internacional humanitari” a Gaza i van denunciar la situació que viuen els civils a la Franja de Gaza i, especialment, les “moltes” morts de dones, nens i persones grans. A més, ambdues van fer una crida a les parts en conflicte per iniciar “un diàleg actiu” i van condemnar els atacs que van fer els milicians de Hamas el 7 d’octubre del 2023. “L’entrada de Palestina a la Unesco va ser un pas important més cap al diàleg”, va manifestar Tor.

Una decisió que no ha passat desapercebuda a la classe política, la qual, a excepció d’Andorra Endavant, es veu amb bons ulls. “Els greus problemes que afronta el nostre país no ens han de fer oblidar les problemàtiques globals”, va dir el president de Concòrdia, Cerni Escalé, que va remarcar “la responsabilitat” d’Andorra com a Estat de l’ONU. Escalé situa en l’entrada del Principat a l’organització “la mostra definitiva de la independència i de la sobirania andorrana, i hem de voler el mateix per a països com Palestina que estan vivint situacions deplorables”. Del mateix parer es va mostrar la consellera general del PS Susanna Vela, que va expressar que “part del problema es pot solucionar reconeixent Palestina com a Estat”. La socialdemòcrata va reivindicar les paraules de l’ambaixadora Vives, subratllant la “importància” de l’anunci per animar més països a seguir l’exemple d’Andorra. També es va mostrar d’acord amb la mesura el president parlamentari de DA, Jordi Jordana, que va expressar que “s’han d’afavorir totes les mesures per arribar a una solució”.

L’única nota discordant va ser la d’Andorra Endavant, que de veu de la seva presidenta, Carine Montaner, va mostrar el seu rebuig al posicionament del Principat per perdre “la neutralitat”, ja que per a Montaner “els conflictes internacionals són molt complexos i Andorra ha de conservar la seva filosofia històrica”. Tor també va fer referència a la neutralitat tradicional del país i va assenyalar que “neutralitat no vol dir indiferència”, perquè “són conflictes amb una dimensió global i Andorra ara està treballant en un apropament amb l’entorn”. A més, la titular de la cartera d’Afers Exteriors va afegir que el país “no pot seguir més indiferent i s’ha de posicionar”.