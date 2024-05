La Comissió Europea retira la comercialització de la vacuna AstraZeneca contra la Covid-19

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha retirat la comercialització de la vacuna AstraZeneca contra la Covid-19 després que el mateix laboratori fes la sol·licitud el 5 de març, segons informen els mitjans espanyols. A partir de dimarts, el vial deixarà d'estar disponible.

En el comunicat del 5 de març, on demanava la retirada, segons els mitjans espanyols, el laboratori adduïa que hi havia un excedent de vacunes disponibles i que això havia provocat una disminució en la demanda tot afirmant el seu orgull ja que "només en el primer any d'utilització es van salvar més de 3.000 milions de dosis a tot el món".

Així i tot, aquesta retirada coincideix amb el fet que el laboratori ha admès recentment i per primer cop que la injecció podia provocar efectes secundaris com les trombosis, mitjançant un document presentat davant la justícia britànica on hi ha oberta una demanda col·lectiva contra la vacuna, precisament pels efectes secundaris de la vacuna.

A Andorra, la dosis del vaccí va arribar d'una banda, a través del projecte Covax que promou l'Organització Mundial de la Salut. L'abril del 2021, en un primer enviament en el qual es van lliurar 30.000 dosis, però també es van fer dos enviaments de 12.000 des de França. En aquest darrer cas, tot s'esperava que l'enviament de França fos de la vacuna Moderna, però finalment va ser d'AstraZeneca. El que llavors era ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va explicar que govern prenia aquesta desició ja que podien disposar d'elles molt abans davant els problemes per subministrar vacunes a tots els països que té la farmacèutica Moderna. "Creiem que hem de prioritzar vacunar abans. Vam demanar a França renegociar l'acord i que ens subministressin vaccins d'Astrazeneca i els estem molt agraïts. No hi ha vacunes millors o pitjors i no diferenciem entre Moderna o AstraZeneca", va assenyalar Benazet, que també va remarcar que era "una decisió d'Andorra i no de França".