Posar topalls és una “mesura populista”

La jornada d’ahir va comptar amb les ponències de diferents experts en matèria d’habitatge i economia. El punt d’unió entre totes les intervencions va ser apuntar que regular els lloguers no és una mesura que hagi funcionat mai al cent per cent al llarg de la història i que pot aportar aspectes negatius. El doctor Konstantin A. Kholodilin va obrir la diada amb un repàs històric sobre el control de les rendes. Kholodilin va explicar que regulant els preus el que s’ha produït històricament és una davallada de l’oferta de vivendes, que acaba empitjorant el problema inicial que es volia solucionar, ja que, per una banda, beneficia aquells que ja lloguen un immoble, però pot deixar fora molta gent que estigui buscant un lloc on viure.

Una situació similar va sortir a la taula rodona posterior que van oferir Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, el graduat en dret Marc Urgell i el director institucional de l’àrea jurídica dels agents de la propietat immobiliària, Carles Sala i Roca, i moderada per Montserrat Junyent. Sala durant la seva intervenció inicial va explicar com la intervenció a Espanya, més que solucionar els problemes de l’habitatge va provocar una reducció de l’oferta, i va apuntar que controlar les rendes “solen ser mesures populars, que no tenen un càrrec pressupostari i són molt fàcils d’aplicar i de publicitar”.

Urgell, per la seva banda, va fer especial èmfasi a la importància de l’oferta per solucionar la problemàtica andorrana. Per incrementar l’oferta d’habitatge, però, el ponent va plantejar primer quin ha de ser el límit demogràfic, ja que “si ara mateix estem en 85.000 persones i diem que el límit són 86.000, no podrem augmentar l’oferta, però si diem que el límit son 100.000, potser sí que podrem trobar solucions”.

Un altre punt que va abordar la jornada d’ahir va ser el debat sobre per què construir és tan car, a càrrec de Mònica Dalmau, gerent de l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda), i Beatriz Pintos, membre de la junta del Col·legi d’Economistes. Juntes, les dues ponents van explicar com el país es troba davant de grans reptes per aconseguir mà d’obra en la situació actual. Les conferenciants també van opinar sobre els plans d’urbanisme implementats i van lamentar que en els esforços de l’executiu per frenar la construcció descontrolada, “han provocat un efecte crida que ha portat la gent a voler construir més per por de si el seu terreny serà edificable o no”, va concloure Pintos.