Els propietaris amenacen de dur la llei a la justícia

“Estem valorant portar la llei de l’habitatge a la justícia, que és qui haurà de reconèixer la inconstitucionalitat del text.” Aquesta va ser l’afirmació de Toni Bea, president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), en declaracions prèvies a la primera Jornada sobre l’habitatge a Andorra, que va tenir lloc ahir a l’edifici Unsquare. Bea va reiterar el descontentament dels propietaris amb el text i va explicar que amb la jornada d’ahir “volem portar experts de primer nivell perquè s’entengui què passa quan fas mesures com les anunciades, que ja s’han pres a diferents llocs del món i sabem que no funcionen”. El president de l’APBI no va tenir pèls a la llengua a l’hora d’expressar que les decisions de l’executiu es van prendre d’una manera “improvisada sense la reflexió que requerien”. Sobretot, va seguir Bea, no “podem demonitzar el propietari ni abordar el problema de la vivenda sense tindre en consideració moltes altres qüestions que tampoc no funcionen”.

Bea també va respondre sobre la “tempesta perfecta” a la qual es pot enfrontar el país durant el 2027 amb la descongelació dels lloguers i les eleccions. El representant dels propietaris va explicar que la gravetat del problema dependrà de la situació que hi hagi al Principat, ja que si la població baixa hi haurà menys pressió sobre el mercat de la vivenda. La població, d’aquesta manera, és la clau per a Bea, que va afegir que els estudis de càrrega “ens donaran una bona visió de quanta gent cap a Andorra i, a partir d’allí, caldrà veure quin model de país volem”.

El president del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Gerard Caselles, va recollir el guant de Bea i va lamentar que la cessió de pisos “és un segrest de la propietat que no passa a cap altre lloc del món, i que creiem que no funcionarà com s’espera”. Segons Caselles, el motiu de la fallida de la mesura serà l’autoregulació del mercat, que en rebre una baixada de preus respondrà amb una davallada de l’oferta. La congelació dels lloguers tampoc es va salvar de les crítiques de Caselles, que va dir que suposarà un problema l’any 2027, quan el “80 o 90 per cent dels lloguers quedin exhaurits”, ja que pot provocar una pujada important al mercat de l’habitatge. Sobre com regular els abusos d’alguns propietaris, Caselles va argumentar que “l’autoregulació del mercat ja s’encarrega d’això”, i va rematar dient que “quan em porten un pis per llogar no veig que els propietaris dupliquin el preu”.

Un dels ponents que participarà avui en la jornada, el president del Consell General d’Escoles d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) d’Espanya, Gerard Duelo, va continuar en la línia dels presidents de l’APBI i l’AGIA, va explicar als mitjans que el pla de xoc del Govern “té moltes carències” i el va titllar de “bodrio, que la RAE defineix com un guisat mal cuinat amb ingredients incomestibles, i això és el que han fet, han agafat un conjunt de parts que no funcionen i les han ajuntat”, va apuntar Duelo.

Sobre els límits a les rendes, el president de l’API va ironitzar dient que “si vols destruir una ciutat, la millor manera de fer-ho no és bombardejar-la, és posar topalls als lloguers”, i va explicar, tal com havien fet Bea i Caselles, que és una mesura que no funciona i que “només s’aplica per aconseguir rèdit polític”. El que cal fer, va puntualitzar Duelo, és apostar per les iniciatives publicoprivades per fomentar l’habitatge i que s’ajudi així a la situació del país. A més, l’altra aposta de Duelo va ser rehabilitar els habitatges ja existents, fet que amb topalls resulta impossible per als propietaris, ja que no reben tants ingressos i en conseqüència no poden invertir en les propietats. Un problema que va lamentar que estigui passant a Catalunya. Per acabar, Duelo va dir que era un “consol” que hi hagi partits en contra de la llei.