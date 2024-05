Marsol reconeix que hi ha dubtes al Govern sobre les mesures per l'habitatge

detail.info.publicated Dani Silva / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

"Algunes mesures no ens agraden i no ens reconeixem al mirall" ha dit la ministra Marsol en la cloenda de la primera jornada per l'habitatge d'Andorra. Aquest "intervencionisme" que es va aprovar per unanimitat al consell general el 2023 es va fer, segons Marsol, "per tal que s'anessin aixecant progressivament les mesures i el 2027 tornar a la normalitat amb més oferta d'habitatge de lloguer a preu assequible". Per tot això, la ministra ha avançat que és "bàsic " tenir el màxim de dades possible, les quals els comuns ja s'han compromès a fer-los arribar - els darrers el comú de la capital.

Davant gran part del sector immobiliari, Marsol ha defensat una per una les mesures del pla de xoc per l'habitatge i ha fet èmfasi en què no es pot parlar d'inconstitucionalitat quan la llei encara està en procés de redacció i en la voluntat de facilitar l'accés al primer habitatge de propietat. Marsol ha emplaçat al diàleg entre tots els agents empresarials i socials i ha reiterat que la solució passa per "entrar més pisos al mercat de lloguer perquè Govern té la responsabilitat de vetllar per l'equilibri i l'interès general".