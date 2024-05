Tor assegura que Andorra no es planteja ara el reconeixement de Palestina

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha explicat que les paraules de l'ambaixadora andorrana a l'ONU, Elisenda Vives, no impliquen el reconeixement de l'estat palestí. "Només hem votat a favor del seu estatus de membre de ple dret en l'assemblea general de l'ONU, no en el seu reconeixement com a estat", ha dir Tor, un plantejament que encara no contemplen. "Encara no hem pres una decisió al respecte, estem estudiant els pros i els contres", ha manifestat la titular d'Afers Exteriors en un compareixença aquesta tarda davant la premsa arran de la intervenció de Vives a Nacions Unides.

Tanmateix, Tor ha exposat que Andorra va condemnar en el seu dia els atacs d'Israel i que "l'única solució vindrà si es parla des de dos estats". A més, ha apuntat que Palestina ja és membre de la UNESCO, fet que suposa un "pas més cap al diàleg ". Tor ha afegit que "neutralitat no vol dir indiferència", en referència al tradicional posicionament del país en casos de conflictes entre països, dels quals ha advocat per marcar una clara línia. "Andorra no pot seguir indiferent i s'ha de posicionar", ha assegurat.