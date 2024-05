Andorra dona suport a l'entrada de Palestina com a membre de ple dret de l'ONU

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

"Andorra està a favor de l'admissió de Palestina com a membre de ple dret" va ser el posicionament que va expressar ahir a la sessió plenària de l'Assemblea General de l'ONU l'ambaixadora del Principat, Elisenda Vives. La representant andorrana va defensar que s'ha de donar resposta a les aspiracions de Palestina perquè compleixen "plenament" amb els principis i criteris que estableix la Carta de les Nacions Unides, "que tots els Estats membres abanderem i defensem".

Elisenda Vives va recalcar en la intervenció a Nova York que Andorra "lamenta" que la resolució del Consell de Seguretat que havia de recomanar donar l'estatus de membre de ple dret de les Nacions Unides no hagi tirat endavant. I va recordar que Palestina va presentar una sol·licitud en 2011 per la qual se li va atorgar la condició d'Estat observador no membre de l'ONU el 2012 i va afirmar que "això no és suficient".

L'ambaixadora andorrana a l'ONU va exigir un alto el foc "immediat i el respecte del dret internacional humanitari" a Gaza i va reclamar l'alliberament "immediat i incondicional dels ostatges" que van fer els milicians de Hamas en l'atac del 7 d'octubre del 2023. Vives va denunciar "la deplorable situació que viuen els civils a la Franja de Gaza i, especialment les condicions de dones, nens i persones grans que no deixa d'empitjorar cada dia que passa" i va fer una crida a les parts en conflicte per iniciar "un diàleg actiu, ja que és l'únic camí cap a una pau duradora a la regió".

La representant del Principat a l'ONU va destacar que condemnava de nou amb fermesa els actes terroristes a Israel del 7 d'octubre de l'any passat i va lamentar l'elevat nombre de víctimes que s'han produït des de llavors per la invasió de Gaza. Vives va incidir que el conflicte està tenint un "enorme impacte" entre dones i nens i entre treballadors humanitaris de l'agència de l'ONU per als refugiats palestins i entre altres organitzacions.

Elisenda Vives va ressaltar en la intervenció ahir a l'ONU que "és essencial" que el Consell de Seguretat de l'ONU, que té la responsabilitat de mantenir la pau i la seguretat, "pugui trobar el consens necessari per actuar efectivament".