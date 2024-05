Una olla de problemes

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“A Andorra hi ha tants problemes que no sé ni per on començar.” Aquesta va ser la resposta de la Mònica, una de les manifestants que es van unir ahir a la manifestació de l’1 de maig, i és que la d’ahir era una protesta que anava més enllà de l’habitatge, es protestava pels salaris, per la sanitat, per la tretzena paga, pel feminisme i per tots aquells obstacles que més sofreix el poble andorrà. Després de rumiar, la Mònica va afegir que el problema que més l’afectava a ella era el de la vivenda –que va ser el tema estrella de la protesta–, ja que “cobro 1.600 euros i no puc permetre’m pagar un pis jo sola”. El Pol, un noi d’Escaldes, va apuntar als culpables i va dir que “la situació del país amb l’habitatge ens empeny cada cop més a queixar-nos i protestar, que haguem de marxar de les nostres cases per tenir un futur és una vergonya que el senyor Espot haurà de portar tota la seva vida”.