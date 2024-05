La manifestació del Primer de Maig ‘punxa’

La gran mobilització ciutadana que havia d’omplir els carrers de la capital va quedar en un aplec d’un centenar de persones, moltes de les quals van girar cua quan la pluja va ser més intensa cap a la meitat del recorregut. Lluny, molt lluny, van quedar les expectatives de superar la manifestació històrica del 8 de desembre passat que va aplegar prop d’un miler de persones amb l’habitatge digne com a rerefons. En aquesta, en el màxim apogeu, es van arribar a concentrar prop d’un parell de centenars.

La tarda ja no va començar bé. La falta d’assistents a la plaça Coprínceps va obligar a modificar el tarannà de l’activitat de la tarda, prevista com un debat de participació ciutadana que va acabar convertint-se en unes inscripcions anònimes en paper sobre els problemes laborals que la gent patia. Pels volts de les set de la tarda, a l’hora fixada per a l’inici de la reivindicació, costava distingir els assistents dels simples curiosos que observaven l’enrenou de xivarri, càntics i alçament de pancartes a l’avinguda Carlemany. En el mateix moment d’inici, i quan la pluja va donar un respir momentani, la gran pancarta amb el lema Treballar per viure, no per sobreviure ocupava de costat a costat tot l’ample de Carlemany, fent la impressió d’una mobilització amb cara i ulls. Però en girar cap a la rotonda de la Dama de Gel, la sortida de la via principal i l’augment de la pluja van dispersar part dels assistents, una sensació que es va agreujar en agafar l’avinguda del Consell d’Europa i Meritxell, on la pluja més va anegar la moral dels reunits.

“De l’hostaleria a la construcció, la classe obrera per a un món millor”, “sense tretzena paga, Andorra farà vaga”, “fora d’Andorra, especuladors” o “propietaris i especuladors sou els culpables i no la solució” van ser alguns dels càntics que els manifestants van llançar, tot fent una crida als comerços a tancar i a unir-se a la reivindicació. No obstant això, a mesura que la concentració arribava a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, el destí final on es llegiria el manifest, el vent va aparèixer a la festa per acabar de glaçar els pocs assistents que quedaven, que es podrien comptar per una cinquantena. El traçat de dues hores previst s’havia completat.

“Sou uns herois els que esteu aquí, s’ha d’agrair que hagueu aguantat estoicament”, va cridar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, des del porxo de la plaça del Poble, a les dues fileres de resistents que es van col·locar a banda i banda de l’estructura en forma de u per resguardar-se del fred. “Havent vist el temps, la manifestació ha estat un èxit”, va expressar Ubach, que va al·legar que la pluja havia fet que una part de la ciutadania com són la gent gran i els nens no estiguessin entre els assistents i que “amb sol, òbviament, hi hauria hagut molta més gent”. Tot i això, el secretari general de l’USdA va fixar prop dels 600 o 700 els aplegats i es va donar per satisfet per haver complert l’objectiu, el qual, segons ell, era “transmetre el missatge de descontentament al Govern perquè trobi solucions”. Unes solucions que han de girar entorn al poder adquisitiu, les pensions, els salaris i l’habitatge.

Al porxo de la plaça del Poble, la líder del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), Carla Guinot, va llegir el manifest en defensa de la manifestació, el qual va orbitar al voltant de la necessitat de les millores de les condicions de vida de la classe treballadora del país. “Volem recordar a la classe política que són ells els nostres empleats i no a l’inrevés”, va llegir Guinot, que va criticar que “es fregui la pobresa en un país que es considera desenvolupat”. Guinot va estar acompanyada de la presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza, que va manifestar que “ens falten molts drets, com a dones i com a ciutadania. Específicament com a dones, drets de salut, laborals i en habitatge, on les dones estan més precaritzades que els homes”. Mendoza també va afegir que “la ciutadania hauria d’estar al carrer i perdre la por, que és amb el que juguen”.

Pel que fa a la presència política, aquesta només va estar representada per dos partits de l’oposició, i a títol personal: Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata. El president de Concòrdia, Cerni Escalé, va expressar que “hi ha moltes famílies en situació precària per un poder adquisitiu insuficient”, i va apuntar, fent referència a la manifestació, que “qualsevol ocasió per alçar la veu és bona”. Baró, per la seva banda, va assenyalar que “DA no fa cas a les demandes sobre el baix poder adquisitiu per poder viure a Andorra, estan més preocupats pels rics i els poderosos”, i va voler felicitar tota la ciutadania aplegada.

A partir de la jornada d’ahir, caldrà veure quina lectura pausada fan els diferents actors implicats. El provat retrocés en la mobilització ciutadania pot demostrar que les mesures de Govern han quallat, o és, com diu Ubach, únicament cosa del temps meteorològic? Potser no és cap de les dues i les dues alhora.

La manifestació dirigint-se cap a la rotonda de la Dama de Gel.Fernando Galindo