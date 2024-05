El María Moliner ha demanat un tercer grup de batxillerat

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La conselleria d’Educació espanyola ha assegurat aquesta setmana que tots els alumnes de quart d’ESO del sistema espanyol que vulguin cursar batxillerat ho podran fer, en resposta a la preocupació que viuen un grapat de famílies d’alumnes del col·legi Janer i de la Sagrada Família que s’han vist fora del Sant Ermengol, l’única escola congregacional que té el cicle educatiu. L’altra sortida natural per als alumnes de les escoles de Santa Coloma i Escaldes és fer el batxillerat al María Moliner perquè també segueix el sistema educatiu espanyol. Però com ja s’ha avançat, el centre de la Margineda també té problemes per absorbir tota la demanda. I malgrat no donar xifres concretes, el director del centre, Alejandro González, va explicar que resten en espera que se’ls autoritzi un tercer grup de primer de batxillerat per poder absorbir la demanda. Un tercer grup que ja han tingut aquest curs, però que han de tornar a demanar i els han de tornar a concedir des de Madrid. “Som optimistes”, va apuntar.