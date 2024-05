detail.info.publicated Dani Silva / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La primera qüestió de la sessió de preguntes al Govern ha anat per l'estat de la qüestió de la manca de places en el batxillerat espanyol. "S'està treballant de forma satisfactòria i tot està molt encarrilat", ha dit el titular d'educació, Ladislau Baró, que ha explicat que es treballa conjuntament amb la Consejería de Educación i amb els centres educatius de Maria Moliner i el Sant Ermengol per implementar una línia de batxillerat, la qual es descarta al Janer. Baró ha matisat que Govern no té "intervenció directa" en les escoles del sistemes espanyol i francès i que les funcions de l'Executiu són "col·laboratives" i de "coordinació". El titular d'Educació ha atribuït el problema a l'augment demogràfic i ha avisat que es vol fer un esforç "de programació" amb el màxim de dades a llarg termini perquè aquesta situació no és repeteixi en el futur.