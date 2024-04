detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern està actuant de manera "proactiva" per esclarir la situació dels treballadors peruans desplaçats que estan denunciant l'explotació laboral que estan sofrint en certes empreses del país. Així ho ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu, Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al consell de ministres. Casal ha admès que els preocupa la imatge internacional que pot deixar a Andorra aquest afer i ha afegit que un clar exemple de la preocupació és l'eliminació de la figura del treballador desplaçat que contempla la nova llei Òmnibus.

El Govern està treballant amb l'executiu peruà per tal d'arribar fins al fons dels fets i el ministre ha afirmat que es va enviar un missatge oral al Perú per tal de "coordinar-se i posar en coneixement a les autoritats peruanes" sobre els fets que estan tenint lloc al país. Casal ha aprofitat les preguntes dels mitjans per enviar un missatge de tranquil·litat i ha apuntat que "la gran majoria de les empreses del país no actuen malament".