L’associació de peruans denuncia “represàlies” a treballadors

Les noves denúncies de la precarietat que viuen treballadors d’origen peruà després d’arribar al país amb el compromís d’una feina que no s’ha materialitzat ha acabat provocant l’acomiadament de compatriotes que estaven treballant. Ho va fer públic ahir el president de l’Associació de Residents Peruans, Lorenzo Castilllo, que va assegurar que “l’actitud de l’empresa ha estat acomiadar treballadors, amb un ‘ja no hi ha feina per a vosaltres’”. Els afectats serien una vintena de treballadors, als quals la mateixa empresa els hauria ofert l’alternativa de marxar a Portugal a treballar. I és que un dels problemes associats és que el seu allotjament depèn de l’empresa. Castillo ho va atribuir “al soroll” que ha provocat la publicitat del cas i, de fet, segons va explicar, als afectats se’ls ho hauria deixat clar amb frases com ara “digueu al president de l’associació de peruans que us aconsegueixi una feina”.

La ministra d’Economia i Treball, Conxita Marsol, desconeixia ahir al matí el gir que havia fet la situació i va reaccionar afirmant que “si això és així, realment és molt trist i demostra que hem d’anar a erradicar aquest tipus de comportaments i actituds d’aquestes empreses que ho fan malament i desprestigien el país i la resta d’empreses”. Marsol va reiterar que l’executiu no s’està de braços plegats, que es continuen fent inspeccions d’ofici i que “estem treballant amb l’ambaixada del Perú, amb l’ambaixada espanyola farem algun contacte a l’efecte de comprovar com arriba aquesta gent a Espanya”. “Des del nostre ministeri de Treball estem fent tot el que correspon per erradicar aquestes pràctiques, sancionar al màxim les empreses i mirar que no es torni a produir”. Marsol va afegir que també es va oferir al representant dels residents peruans intermediar amb aquells ciutadans que no tinguin feina però sí papers per ajudar-los a buscar un lloc de treball temporal “perquè es poguessin refer abans de marxar al seu país”.

La ministra no va entrar a valorar si hi pot haver indicis penals en aquesta situació, perquè “jo no tinc elements per anar més lluny, es constata que els enganyen, s’aprofiten de persones que tenen una necessitat i a partir d’aquí la policia farà la seva feina”.

També es va pronunciar el cap de Govern, Xavier Espot, que va advertir que “si aquest comiat es fonamenta en aquestes eventuals represàlies, aquesta empresa haurà de ser degudament sancionada, però ara prudència, hem de valorar si els fets són així”. En tot cas, va recordar que s’ha arribat a la conclusió que la modalitat de treballadors desplaçats ha estat un focus d’irregularitats i que per això tenen intenció d’eliminar-la per als extracomunitaris en el futur projecte de llei de dret a l’habitatge. “Se n’ha fet un ús inapropiat i a més ha donat lloc a actuacions que estan molt al límit d’allò que és acceptable des de la perspectiva de la legalitat i dignitat de les persones”, va lamentar.

El president de l’associació de peruans tem que la reacció dels afectats sigui desmarcar-se d’eventuals denúncies. “Els estem animant perquè parlin, seguim treballant en això”, va assegurar.