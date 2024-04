El pla inicial per unir Catalunya i Andorra per tren estarà llest 'en els pròxims mesos'

El Secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha rebut aquest dijous la visita oficial del Secretari General de la Generalitat de Catalunya, Joan Jaume, i del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas. La visita s’ha produït amb motiu de la celebració d’una nova reunió mixta per la gestió, l’explotació i la promoció de l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell.

A la reunió, Govern ha informat que s’han intercanviat els diferents projectes que els dos territoris tenen oberts per millorar la mobilitat, i en aquesta matèria el secretari d’Estat ha explicat les novetats que ha impulsat el Govern per millorar la connexió entre Andorra i la Seu d’Urgell a través del transport públic via autobús. Així, i pel que fa a la mobilitat interna, Forné ha destacat que el Govern treballa amb un projecte per desenvolupar i establir un pla sectorial d’infraestructures que inclogui la implementació d’un sistema de transport públic urbà de viatgers segregat.

Durant la reunió, Jaume i Sanglas han explicat a Forné que la Generalitat de Catalunya continua endavant amb la redacció de l’estudi d’una nova línia ferroviària que connecti Andorra i la Seu d’Urgell. La iniciativa pretén analitzar una nova connexió ferroviària a l’interior de l’Alt Pirineu i, alhora, establir

un nou servei ferroviari entre Barcelona, la Seu d’Urgell i Andorra. L’estudi actualment es troba encara en fase de redacció i Jaume ha avançat que en els propers mesos es podrà presentar. Així mateix, Forné també ha apuntat la voluntat que l’eventual connexió ferroviària estigués coordinada amb l’estudi del Govern per al transport segregat.