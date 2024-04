Catalunya presenta el projecte ferroviari amb Andorra

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El projecte del tren entre Andorra i Alp agafa forma. Una delegació de la conselleria de Territori catalana presenta avui davant el ministeri de Turisme i la secretaria d’Estat la iniciativa de la Generalitat que vol dotar de majors infraestructures ferroviàries a Catalunya, i la zona del Pirineu és un dels epicentres d’aquest macroprojecte. L’expansió de la línia consistiria en la creació de 57 quilòmetres per connectar Andorra des de l’estació de rodalies de l’R3 d’Urtx-Alp, amb pas previ per la Seu d’Urgell. Dins de territori andorrà, enllaçaria Sant Julià de Lòria amb les parròquies centrals d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

La represa d’una iniciativa que semblava que havia quedat penjada es produeix arran de l’aprovació del Parlament de Catalunya d’una proposta de resolució presentada pel grup d’En Comú Podem a finals de gener que instava el Govern a seguir donant impuls als projectes de trens tramvia de Catalunya, entre els quals s’inclou el ferrocarril del Pirineu. Precisament en aquest text s’encoratjava a “continuar la redacció de les anàlisis de factibilitat de les propostes de nous trens tramvia a Catalunya amb les reunions necessàries amb entitats o altres administracions per a una millor participació i qualitat del treball”, com és el cas del Principat.

Tot i això, des de l’administració andorrana regna la prudència envers la línia. “No sabem si s’acabarà executant, depén de molts factors i ara mateix estem en una fase d’estudis molt preliminars”, va indicar el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, que ho veu “molt complicat”. De fet, per a Forné, “no hi ha cap tema en concret a parlar i tenim reunions, però no només per parlar d’aquest tema”, va dir. Entre els interessos del principat hi ha més la voluntat de continuar treballant en l’aeroport de la Seu-Andorra, propietat de la Generalitat però amb qui opera la línia de vols que arriba al Principat, a més d’altres tames que poden afectar Andorra com la reforma de la C-16 entre Berga i Bagà, valorada en 240 milions d’euros, per transformar vint quilòmetres i implememtar cinc nous túnels i un carril addicional reversible.

L’ESTUDI DEL 2022

El novembre del 2022, el departament de Territori va adjudicar la redacció de l’estudi de viabilitat de la nova línia ferroviària a Meta Engineering per un import de 120.000 euros, en el qual havia d’incloure una estimació del cost d’execució del projecte, la proposta d’explotació del servei i una anàlisi de la demanda potencial d’usuaris en un termini de redacció previst de vuit mesos. L’objectiu final seria que la línia connectés el Principat amb la capital catalana passant d’Alp a la vall del Segre, connectant la línia ja existent i permetent, així, l’enllaç tant amb Ripoll, Vic i Barcelona. El transbord amb França seguiria fent-se a Puigcerdà, que enllaçaria més fàcilment des d’Alp.

L’IMPULS D’‘ANDRAIL’

L’any 2020, es va fundar ‘AndRail’, una plataforma social per a “impulsar l’implementació del ferrocarril al Principat d’Andorra com a mitjà de transport sostenible i de qualitat”. Els fundadors són un grup heterogeni de persones provinents de projectes de ferrocarril, treballadors del sector, entitats de defensa del medi ambient, i política juvenil amb la finalitat d’impulsar i promocionar la construcció d’un enllaç ferroviari, el qual defensen com a “millor solució de mobilitat pel país”.

RECORREGUT

1. ESTUDI DE VIABILITAT DE LA LÍNIA

El novembre del 2022, es va adjudicar la redacció de l’estudi de viabilitat, el qual havia d’incloure una estimació del cost i una anàlisi de la demanda potencial d’usuaris.

2. EL PARLAMENT APROVA LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya aprova la proposta de resolució d’En Comú Podem a finals de gener a seguir donant impuls als projectes de trens tramvia.

3. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA AL PRINCIPAT

Una delegació catalana de Territori es desplaça avui fins al Principat per abordar, entre altres qüestions, aquesta iniciativa de la Generalitat.