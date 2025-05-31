TENNIS

Vicky Jiménez busca l’or

L’andorrana remunta, es desfà de Nikcevic i Weckerle serà l’escull final

Vicky Jiménez celebrant el pas a la final individual lluint una bandera andorrana, ahir al Princiesport.Fernando Galindo

Vicky Jiménez celebrant el pas a la final individual lluint una bandera andorrana, ahir al Princiesport.Fernando Galindo

Vicky Jiménez Kasintseva lluitarà avui per penjar-se la medalla d’or en individual. Després d’una semifinal de gran exigència física i emocional davant la montenegrina Tea Nikcevic, número 780 del rànquing WTA, l’andorrana va demostrar per què és una de les grans esperances dels Jocs. El seu triomf per 2 a 6, 6 a 2 i 6 a 1 va reflectir una remuntada marcada per la persistència i una notable capacitat d’adaptació al context. El partit no va començar de cara. Tot i un inici equilibrat (1-1), Vicky va cometre errades no forçades i va mostrar un excés de precipitació en voler tancar els punts massa aviat. Nikcevic, sòlida des del fons, va fer el primer break (1-3) i va consolidar l’avantatge fins al 2 a 6. La frustració es palpava en el rostre de Jiménez, que lluitava per contenir els nervis.

“No crec que hagi estat impacient al primer set. Això és tennis”
Vicky Jiménez, tennista

Amb la serenitat i la calma després de cordar la victòria, Vicky explicava després del partit que “ella ha començat amb molt nivell. Estava tirant molt dur, moltes línies, i jo he intentat aguantar i al final ho he pogut treure. Estic molt contenta amb el meu esforç i aguantar mentalment per poder guanyar aquest partit i assegurar la medalla”. La tennista no considerava que hagués pecat de falta de paciència a la primera mànega: “No ha estat impaciència, és tennis. No he estat impacient, ella estava tirant molt dur, no podia fer res tampoc i jo intentava fer el màxim, però se m’escapava una mica de llarg perquè estava intentant tirar llarg perquè ella no m’ataqués. No tenia la sintonia i al final, amb paciència, he pogut arribar a agafar-la.” El canvi de xip va arribar al segon set i el panorama va virar completament. Vicky va deixar enrere els dubtes i va entrar al partit amb una actitud renovada. Amb trencaments en el 3 a 2 i 5 a 2 va imposar el seu ritme per tancar el set amb un clar 6 a 2 i igualar el partit. La mànega decisiva va ser una demostració de força. Amb un break d’inici i un parcial de 3 a 0, Vicky ja va estar intractable. Nikcevic va requerir atenció mèdica per molèsties a l’esquena, però ni això va frenar l’embranzida de l’andorrana, que va tancar el partit amb un nou 6 a 2.

“Nikcevic ha sortit molt dura però aguantat i ho he tret”
Vicky Jiménez, tennista

Una final sense Curmi

A l’altra semifinal, Francesca Curmi va cedir davant la luxemburguesa Maria Weckerle, en un partit absolutament condicionat per la indisposició de la maltesa (3-6, 6-1, 6-2). Així, Weckerle serà la rival de Vicky a la final, avui pels volts de les onze.

