TENNIS
Vicky Jiménez busca l’or
L’andorrana remunta, es desfà de Nikcevic i Weckerle serà l’escull final
Vicky Jiménez Kasintseva lluitarà avui per penjar-se la medalla d’or en individual. Després d’una semifinal de gran exigència física i emocional davant la montenegrina Tea Nikcevic, número 780 del rànquing WTA, l’andorrana va demostrar per què és una de les grans esperances dels Jocs. El seu triomf per 2 a 6, 6 a 2 i 6 a 1 va reflectir una remuntada marcada per la persistència i una notable capacitat d’adaptació al context. El partit no va començar de cara. Tot i un inici equilibrat (1-1), Vicky va cometre errades no forçades i va mostrar un excés de precipitació en voler tancar els punts massa aviat. Nikcevic, sòlida des del fons, va fer el primer break (1-3) i va consolidar l’avantatge fins al 2 a 6. La frustració es palpava en el rostre de Jiménez, que lluitava per contenir els nervis.
“No crec que hagi estat impacient al primer set. Això és tennis”
Amb la serenitat i la calma després de cordar la victòria, Vicky explicava després del partit que “ella ha començat amb molt nivell. Estava tirant molt dur, moltes línies, i jo he intentat aguantar i al final ho he pogut treure. Estic molt contenta amb el meu esforç i aguantar mentalment per poder guanyar aquest partit i assegurar la medalla”. La tennista no considerava que hagués pecat de falta de paciència a la primera mànega: “No ha estat impaciència, és tennis. No he estat impacient, ella estava tirant molt dur, no podia fer res tampoc i jo intentava fer el màxim, però se m’escapava una mica de llarg perquè estava intentant tirar llarg perquè ella no m’ataqués. No tenia la sintonia i al final, amb paciència, he pogut arribar a agafar-la.” El canvi de xip va arribar al segon set i el panorama va virar completament. Vicky va deixar enrere els dubtes i va entrar al partit amb una actitud renovada. Amb trencaments en el 3 a 2 i 5 a 2 va imposar el seu ritme per tancar el set amb un clar 6 a 2 i igualar el partit. La mànega decisiva va ser una demostració de força. Amb un break d’inici i un parcial de 3 a 0, Vicky ja va estar intractable. Nikcevic va requerir atenció mèdica per molèsties a l’esquena, però ni això va frenar l’embranzida de l’andorrana, que va tancar el partit amb un nou 6 a 2.
“Nikcevic ha sortit molt dura però aguantat i ho he tret”
Una final sense Curmi
A l’altra semifinal, Francesca Curmi va cedir davant la luxemburguesa Maria Weckerle, en un partit absolutament condicionat per la indisposició de la maltesa (3-6, 6-1, 6-2). Així, Weckerle serà la rival de Vicky a la final, avui pels volts de les onze.