Natació artística

Sense medalles a la rutina de 'solo' lliure

Zoe Palau ha estat quarta i Jasmine Serrano cinquena

Jasmine Serrano durant la seva rutina

Jasmine Serrano durant la seva rutinaJ.E.

Zoe Palau i Jasmine Serrano no han aconseguit cap medalla a la rutina de 'solo' lliure, celebrada aquest matí al Centre Esportiu dels Serradells. Zoe Palau ha estat quarta, amb una puntuació de 123.8725, mentre que Jasmine Serrano ha acabat en cinquena posició, amb 122.1525. Ambdues nedadores tindran l'oportunitat de rescabalar-se a la final de la rutina de duet lliure, on actuaran juntes. Andorra també comptarà amb la participació de Mariona CasasAran Van Den Eerenbeemt.

