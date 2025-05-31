Natació artística
Sense medalles a la rutina de 'solo' lliure
Zoe Palau ha estat quarta i Jasmine Serrano cinquena
Zoe Palau i Jasmine Serrano no han aconseguit cap medalla a la rutina de 'solo' lliure, celebrada aquest matí al Centre Esportiu dels Serradells. Zoe Palau ha estat quarta, amb una puntuació de 123.8725, mentre que Jasmine Serrano ha acabat en cinquena posició, amb 122.1525. Ambdues nedadores tindran l'oportunitat de rescabalar-se a la final de la rutina de duet lliure, on actuaran juntes. Andorra també comptarà amb la participació de Mariona Casas i Aran Van Den Eerenbeemt.
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Redacció