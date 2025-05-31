NATACIÓ ARTÍSTICA

Els duets tècnics acaben amb una plata

Després de la reunió tècnica d'aquest matí s'han canviat les puntuacions

Un dels duets durant la seva rutina

Redacció

Andorra ha sumat finalment una plata a la prova de duet tècnic de natació artística, i no pas un or i una plata tal i com ahir es va decidir en un primer moment. Així doncs, el triomf final és per a Malta, i la parella formada per Zoe Palau i Jasmine Serrano, que ahir eren or, passen a ser plata. En canvi, Mariona Casas i Aran Van Den Eerenbeemt, que ahir eren plata, baixen fins a la cinquena posició i es queden sense metall.

