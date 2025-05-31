NATACIÓ ARTÍSTICA
Els duets tècnics acaben amb una plata
Després de la reunió tècnica d'aquest matí s'han canviat les puntuacions
Andorra ha sumat finalment una plata a la prova de duet tècnic de natació artística, i no pas un or i una plata tal i com ahir es va decidir en un primer moment. Així doncs, el triomf final és per a Malta, i la parella formada per Zoe Palau i Jasmine Serrano, que ahir eren or, passen a ser plata. En canvi, Mariona Casas i Aran Van Den Eerenbeemt, que ahir eren plata, baixen fins a la cinquena posició i es queden sense metall.
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Una consulta tècnica deixa en l’aire un or i una plata
Marc Basco