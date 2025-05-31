Natació artística
Medalla de plata per al duet de rutina lliure
Mariona Casas i Aran Van Den Eerenbeemt s'han rescabalat de la decisió d'ahir
El duet andorrà format per Aran Van Den Eerenbeemt i Mariona Casas ha brillat aquest matí a la piscina dels Serradells amb una execució pràcticament perfecta, que els ha valgut pujar al segon calaix del podi. Amb una puntuació total de 143.0654 punts, les nedadores d’artística han assolit la segona millor marca de la jornada, assegurant-se una medalla de plata molt merescuda. L'argent té un gust especial, després del contratemps viscut ahir, quan una decisió del comitè tècnic va alterar la classificació i va deixar fora de l'or a Jasmine Serrano i Zoe Palau, i sense plata a elles dues. Aquest matí, però, Van Den Eerenbeemt i Casas s’han refet amb força i determinació, demostrant el seu alt nivell tècnic i sincronització sobre l’aigua.
Jasmine Serrano i Zoe Palau no han pogut repetir la medalla d'ahir, amb una puntuació total de 135.6788, que les ha deixat en quarta posició.
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Redacció