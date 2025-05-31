NATACIÓ ARTÍSTICA
Una consulta tècnica deixa en l’aire un or i una plata
Andorra acaba primera i segona, però les reclamacions ho tenen aturat
La natació artística té dues medalles en stand-by corresponents al duet tècnic. Es tracta d’un or per a Zoe Palau i Jasime Serrano, i una plata per a Mariona Casas i Aran van den Eerenbeemt. Els dos duets de la federació van finalitzar en primera i segona posició amb 198,6392 i 192,5708 punts, respectivament, però les medalles no van acabar arribant, almenys de moment. Perquè un cop acabada la competició, va haver-hi diverses reclamacions que encara no s’havien resolt. De fet, el públic va estar esperant una mitja hora la resolució, però finalment es va anunciar que aquesta no arribaria ahir i els espectadors van abandonar el recinte en espera de notícies.
En individual, Serrano i Casas acaben cinquena i sisena
La resolució en qüestió feia referència a un aspecte tècnic relacionat amb el desenvolupament de la competició i estava sent revisada, amb la intenció que avui hi hagi una resposta per part de World Aquatics (la federació internacional) i es pugui realitzar la cerimònia d’entrega de medalles amb els resultats ja definitius.
Per darrere dels dos duets nacionals, Malta havia acabat tercera amb 190,7183 punts, seguida per la parella de Liechtenstein (181,3783 punts). Les dues últimes parelles a la classificació provisional en espera de la decisió de la federació internacional eren la de Luxemburg (179,7708 punts) i la maltesa (158,9092 punts).
Abans de l’enrenou amb la final de duets s’havia disputat la final individual, on Andorra va finalitzar en cinquena i sisena posició. Jasmine Serrano havia estat cinquena amb 171,450 punts, mentre que Mariona Casas va acabar just per darrere seu amb una puntuació de 171,250. La victòria va ser per a la sanmarinesa Jasmine Verbena (236,075 punts), seguida per les malteses Zea Monfort (215,7750) i Ana Culic (203,4017).