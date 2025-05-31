CERIMÒNIA DE CLOENDA
Andorra acomiada uns Jocs inoblidables
Mònaco agafa el relleu com a seu dels propers Jocs dels Petits Estats, l'any 2027
La Sala d’Actes del Prat del Roure ha acollit aquest dissabte la cerimònia de cloenda dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, en un acte solemne que ha combinat la celebració esportiva i l’esperit olímpic amb la gratitud i l’emoció d’una setmana històrica.
L’esdeveniment ha començat amb la desfilada de banderers, respectant l’estricte ordre protocol·lari, encapçalat per Islàndia i tancat per Andorra, el país amfitrió. A diferència de l’obertura, els portadors de les banderes no han estat esportistes, sinó voluntaris, un gest simbòlic per reconèixer i agrair la seva tasca essencial durant tots els Jocs. En l’acte protocol·lari, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha pres la paraula visiblement emocionada: “Ho hem aconseguit!”, ha exclamat i ha destacat que s’han viscut uns dies intensos, plens d’esport i emoció, que quedaran gravats per sempre en la memòria col·lectiva. Bonell ha volgut remarcar que aquest èxit és fruit de la feina compartida: dels voluntaris, de les federacions esportives i del Comitè Organitzador, a qui ha agraït profundament la dedicació. “S’ha fet realitat el somni de tot un país”, ha afirmat, tot emplaçant les delegacions a retrobar-se a Mònaco l’any 2027, seu dels propers Jocs.
També ha intervingut el president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, que ha posat en valor “una setmana plena d’emocions” i ha felicitat tots els atletes participants, als qui ha definit com “els grans protagonistes d’aquests Jocs”. Espot ha aprofitat per agrair la feina de tots els implicats i per transmetre la satisfacció del COA per l’èxit organitzatiu i esportiu.
En el tram final de la cerimònia, s’ha escenificat el pas de relleu entre Andorra i Mònaco. En un moment de gran càrrega simbòlica, la bandera dels Jocs ha estat lliurada per Xavier Espot Miró al representant del Comitè Olímpic Europeu, Peter Mennel, qui al seu torn l’ha traslladat al membre del Comitè Olímpic de Mònaco, David Tomatis. Així, Mònaco 2027 ja és oficialment la propera destinació dels Jocs dels Petits Estats.
Amb aplaudiments i un esperit de germanor entre nacions, Andorra tanca amb orgull els Jocs dels Petits Estats.
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Andorra tanca els Jocs amb 38 medalles
Marc Basco