VÒLEI PLATJA

Victòria de la selecció femenina per seguir a la lluita de les medalles

S'han imposat a Xipre per 2-0

La parella andorrana femenina de vòlei platja celebra el triomf avui que les porta a lluitar per medallaFernando Galindo

Marc Basco
Publicat per
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La selecció femenina de vòlei platja amb Zeynep Ozenay i Andrea da Silva ha guanyat davant de Xipre per 2-1 i es manté a la lluita per les medalles. Les tricolors han guanyat el primer set per 21-19, i han tancat el partit amb el 14-21 del segon. La selecció femenina s'enfrontarà demà a Luxemburg per tancar la lligueta, i si guanya sumarà una nova medalla.

