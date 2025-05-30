VÒLEI PLATJA
Victòria de la selecció femenina per seguir a la lluita de les medalles
S'han imposat a Xipre per 2-0
La selecció femenina de vòlei platja amb Zeynep Ozenay i Andrea da Silva ha guanyat davant de Xipre per 2-1 i es manté a la lluita per les medalles. Les tricolors han guanyat el primer set per 21-19, i han tancat el partit amb el 14-21 del segon. La selecció femenina s'enfrontarà demà a Luxemburg per tancar la lligueta, i si guanya sumarà una nova medalla.
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Triomf de la selecció masculina davant Luxemburg
Marc Basco