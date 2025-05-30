VÒLEI PLATJA
Triomf de la selecció masculina davant Luxemburg
La lesió d'un dels rivals ha obligat als rivals a retirar-se
La selecció masculina de vòlei platja s'ha imposat a Luxemburg per 2-1 i puja al tercer lloc de la classificació, mantenitnt-se de ple a la lluita per les medalles. Xavi Folguera i Abel Bernal han perdut 14-21 al primer set, i quan anaven guanyant al segon, un dels membres de la parella de Luxemburg ha patit una lesió muscular que l'ha impedit continuar, donant així el triomf a Andorra. Els tricolors tancaran la lligueta demà davant de Xipre (14.00 hores) al Parc Central.
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Victòria de la selecció femenina per seguir a la lluita de les medalles
Marc Basco