Triomf de Vicky Jiménez que buscarà l'or en individual
L'andorrana ha superat la montenegrina Nikcevic en tres sets (2-6, 6-2 i 6-2)
Vicky Jiménez Kasintseva lluitarà per la medalla d'or en individual després de remuntar i superar la montenegrina Tea Nikcevic en tres sets (2-6, 6-2 i 6-2). L'andorrana, després d'un inici complicat ha sabut capgirar la situació per aconseguir el triomf i accedir a la final d'aquest dissabte contra Maria Weckerle de Luxemburg.
A la primera semifinal, la gran favorita que, teòricament, l'havia de discutir l'or a Vicky Jiménez, la maltesa Francesca Curmi, ha perdut en tres sets (3-6, 6-1 i 6-2) davant Weckerle. Curmi s'ha emportat la primera mànega, però una indisposició l'ha llastat visiblement durant la resta del partit i ha quedat fora de la final i s'ha hagut de conformar amb la medalla de bronze.
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Jorge Enríquez Sánchez