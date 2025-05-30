TENNIS
Jiménez i Cartañà guanyen un bronze agredolç
El doble femení andorrà no van tenir opcions a les semifinals contra Malta
La parella formada per Vicky Jiménez i Judit Cartañà va sumar ahir una medalla de bronze als Jocs, després de caure a les semifinals del torneig de dobles femení davant Malta. Tot i el premi, el desenllaç deixa un regust agredolç a les andorranes, que van veure com la seva aventura acabava sense opcions reals de lluitar per accedir a la final. Les tricolors van ser superades per un clar 2 a 6 i 4 a 6 per part de Francesca Curmi i Elaine Genovese, una parella amb una trajectòria molt consolidada en la disciplina de dobles.
El duel es va decantar des dels primers jocs per a les malteses, que van exhibir solidesa. Jiménez i Cartañà, en canvi, es van veure desbordades per la pressió i la manca de rodatge conjunt. “Fa molt temps que juguen juntes, tenen molta més experiència que nosaltres”, va reconèixer Jiménez, mentre que la seva companya apuntava que “no he sabut gestionar els nervis i s’ha notat, però eren unes rivals molt fortes”.
Hem de jugar més com a ‘doblistes’, els hem deixat massa espai
Les representants andorranes només afrontaven el seu segon partit com a parella de dobles, factor clau en el desenvolupament del matx. “Hem de jugar més com a doblistes, els hem deixat massa espai. Jo personalment no jugo dobles mai i la Judit tampoc, i això es nota”, va explicar Jiménez amb autocrítica. En la mateixa línia, Cartañà va remarcar la necessitat de créixer com a equip: “Hem d’aprendre a variar més i intentar pressionar, ja que avui no hem sabut fer-ho.” Tot i les dificultats, les sensacions finals no van ser del tot negatives. “Hem perdut, però crec que hem jugat bé i hem mostrat nivell, els hem pogut donar partit”, va valorar Jiménez. Cartañà hi va coincidir, assegurant que “hem plantat cara dins del que hem pogut”. El torneig de dobles no preveu un partit pel tercer i quart lloc, de manera que les dues parelles semifinalistes comparteixen el bronze. Així, malgrat no poder lluitar per un lloc a la final, pugen al podi i tanquen la participació en els Jocs amb un bronze agredolç.