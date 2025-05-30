BTT
Retirada la medalla per equips femenina, però es manté la masculina
En nois hi havia sis equips tot i que n'acabessin tres
La polèmica amb les medalles per equips de la BTT ha acabat amb el bronze pel combinat masculí, i sense podi pel femení. El comitè organitzador ha emès un comunicat on "reafirma l'aplicació de les normes establertes al Manual Tècnic dels Jocs en l'assignació de medalles en proves amb participació limitada". Segons explica el comitè organitzador, la medalla de l'equip femení es retira perquè només hi havia dos equips participants, però la masculina es manté perquè van participar sis equips, tot i que només van acabar-ne tres, ja que el reglament diu que "s’entén que, per tal de guanyar una medalla en qualsevol competició, cal aconseguir almenys una victòria".
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Polèmica amb les medalles per equips
Marc Basco