BTT
Polèmica amb les medalles per equips
Andorra va endur-se una plata i un bronze que després van ser retirades
Els Jocs dels Petits Estats van viure ahir una polèmica entre el comitè organitzador i la Federació Andorrana de Ciclisme per les medalles per equips del cross-country. Uns metalls que en un primer moment van atorgar als dos equips nacionals, però que després van ser retirats (tot i que es van entregar les medalles), i que encara estan pendents d’una resolució definitiva per part de la comissió tècnica dels Jocs.
La sorpresa va arribar a primera hora de la tarda, quan a la web dels Jocs va aparèixer la plata per a l’equip femení i el bronze per al masculí, tot i que fins al moment no apareixia aquesta classificació. A més, tant noies com nois havien estat últims (va haver-hi dos equips femenins i tres de masculins perquè es demanava un mínim de tres ciclistes), i habitualment en casos així als Jocs dels Petits Estats no s’entrega medalla, ja que la norma ve a dir que per rebre medalla s’ha de superar algú. Si hi ha dos competidors, només hi ha or, o si n’hi ha tres, només or i plata (Miquel Vilchez va ser tercer ahir en perxa, i no va ser bronze perquè van ser tres participants). A les sis de la tarda els dos equips van rebre els seus metalls al Prat del Roure, però la situació va tornar a canviar poc després, quan les medalles de la discòrdia van desaparèixer del medaller de la web dels Jocs.
La comissió tècnica ha de prendre una decició definitiva
Això va fer reaccionar la Federació de Ciclisme, que en un comunicat va “reclamar l’aplicació del reglament i la restitució de les classificacions per equips”. Un dels seus arguments va ser que el reglament de la BTT “en cap moment aquest reglament especifica un nombre mínim d’equips a la sortida per tal que la classificació per equips sigui vàlida o es pugui disputar. L’única condició és que cada equip estigui format per tres corredors o més per poder puntuar”, i va reiterar que “a la prova masculina de ciclisme de muntanya, es van inscriure set equips a la sortida i van completar la cursa sis, complint tots els requisits per dur a terme la classificació per equips”. Reglament en mà, però, a la cursa masculina van acabar corredors de sis països, però no sis equips, perquè alguns països no tenien equip per no tenir tres corredors. A última hora de la nit, el comitè organitzador dels Jocs va explicar que havia elevat el cas a la comissió tècnica dels Jocs, i que s’estava a l’espera de resposta.