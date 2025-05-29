TENNIS
Vicky Jiménez accedeix a les semifinals
L'andorrana supera en dos sets (6-2 i 6-3) la xipriota Andrea Georgiou
Vicky Jiménez Kasintseva s'ha classificat per a les semifinals en la categoria individual després de superar la xipriota Andrea Georgiou en dos sets (6-2 i 6-3) en un partit relativament còmode. A més, Vicky ha de disputar també aquest dijous les semifinals de dobles, fent parella amb Judit Cartañà, contra l'equip de Malta format per Francesca Curmi i Elaine Genovese.
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Jiménez i Cartañà avancen a les semifinals
Redacció