Tennis
Jiménez i Cartañà avancen a les semifinals
La parella femenina de tennis lluitarà per medalla
Vicky Jiménez s'ha estrenat amb una gran victòria, juntament amb Judit Cartañà, en el tennis de dobles femení. La parella andorrana ha vençut còmodament, en dos sets, al tàndem de San Marino (Silvia Alletti i Talita Giardi). Amb aquest triomf Jiménez i Cartañà s'han classificat per les semifinals i lluitaran per medalla. El següent partit de les andorranes serà demà dijous, contra Malta, en horari encara per confirmar.
El debut en solitari de Vicky Jiménez arribarà, també, demà dijous contra la xipriota Andrea Georgiou, directament als quarts de final.