BTT
Plata femenina i bronze masculí per equips
Andorra ha sumat dues medalles en BTT a la competició per equips, una plata i un bronze. Tot i que les proves no estaven al programa de competició, l'equip tricolor femení s'ha endut la plata després d'acabar en segona posició de dos equips competidors (s'exigia un mínim de tres ciclistes), mentre que els nois han estat tercers de tres equips sumant així el bronze. Amb aquests dos metalls, Andorra en suma ja 17 a l'espera de les curses de natació i atletisme d'aquesta tarda.
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Lorelei Torres acaba quarta a Pal i Roger Turné finalitza sisè
Marc Basco